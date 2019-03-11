Российский конькобежец Кулижников установил мировой рекорд на дистанции 500 м

Российский конькобежец Павел Кулижников стал победителем на общем зачете Кубкам мира на дистанции 500 метров. В забеге на финальном этапе турнира, который состоялся в Солт-Лейк-Сити, он занял 12-е, заключительное место.

24-летний россиянин перед стартом финального этапа располагал перевесом в 98 очков перед ближайшим преследователем в общем зачете. Таким образом, для того, чтобы одержать победу, Кулижников на данной дистанции мог позволить себе занять любое место - в том числе и последнее.

Так, по сумме этапов россиянин набрал 620 очка. На втором месте оказался японец Тацуя Синхама, который располагал 594 очками, а на третью позицию занял норвежец Ховар Лорентсен - 498 очков.

Таким образом, Кулижников во второй раз за карьеру стал обладателем малого Хрустального глобуса в данной дисциплине. В 2015 году он становился победителем на дистанциях 500 и 1000 метров, а также в общем зачете турнира. Россиянин является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и обладателем трех золотых медалей на чемпионатах мира в спринтерском многоборье. Кулижников - двукратный победитель чемпионата Европы.