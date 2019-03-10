«Зенит» одержал волевую победу над «Уфой»

Питерский «Зенит» волевым усилием обыграл «Уфу» в домашней встрече 19-го тура чемпионата России. Матч двух команд завершился со счетом 2:1. Состязание проходило на «Газпром-арене».

Футболисты «Уфы» открыли счет на 25-й минуте встречи: гол забил Кэтэлин Карп. Однако питерцам удалось отыграться уже менее чем за 10 минут. На 30-й минуте гол забил Сердар Азмун, пробив ворота из пределов штрафной после передачи Эмилиано Ригони. А еще через четыре минуты отличился сам Ригони, забивший мяч после паса Артема Дзюбы.

После этой победы «Зенит» упрочил свои позиции во главе турнирной таблицы, набрав 40 очков.