Сборная России по хоккею с мячом выиграла золото Универсиады

В финале Универсиады в Красноярске мужская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду из Швеции. Встреча завершилась с разгромным счетом 6:1.

В нашей команде отличились Сергей Ган (2 гола), Денис Петров (2 гола), Юрий Бондаренко и Владислав Кузнецов.

В матче за третье место команда Норвегии обыграла сборную Финляндии со счетом 5:3.

Таким образом, благодаря победе нашей сборной по хоккею с мячом всего на счету сборной России на Универсиаде теперь ровно 100 медалей. Напомним, сборная России досрочно выиграла медальный зачет соревнований. Также наши спортсмены побили собственный рекорд по количеству золотых медалей.

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.