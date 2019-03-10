«Барыс» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашнем льду обыграл нижегородское «Торпедо» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:2.

У победителей отличились Даррен Дитц, который оформил дубль. Еще одну шайбу забросил Мэтт Фрэттин. За «Торпедо» забили Антон Волченков и Дмитрий Семин.

В итоге серия завершилась со счетом 4:3 в пользу казахстанской команды. Это позволило клубу стать последним полуфиналистом. За выход в финал «Барыс» теперь поборется с омским «Авангардом».