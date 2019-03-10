Российский лыжник Вылегжанин завершил спортивную карьеру

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в лыжных гонках Максим Вылегжанин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 36-летний россиянин сообщил в своем Instagram-аккаунте 9 марта после марафона классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Спортсмен взял второе место, уступив секунду своему соотечественнику Александру Большунову.

«Желаю всем именно так завершать профессиональную спортивную карьеру! Спасибо всем!», - написал Вылегжанин.

Россиянин является трехкратным вице-чемпионом Олимпийских игр 2014 года и чемпионом мира 2015 года в скиатлоне.