Российский лыжник Вылегжанин завершил спортивную карьеру
Он сказал, что хотел бы пожелать каждому спортсмену завершить карьеру так, как он.
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Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в лыжных гонках Максим Вылегжанин объявил о завершении профессиональной карьеры.
Об этом 36-летний россиянин сообщил в своем Instagram-аккаунте 9 марта после марафона классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Спортсмен взял второе место, уступив секунду своему соотечественнику Александру Большунову.
«Желаю всем именно так завершать профессиональную спортивную карьеру! Спасибо всем!», - написал Вылегжанин.
Россиянин является трехкратным вице-чемпионом Олимпийских игр 2014 года и чемпионом мира 2015 года в скиатлоне.