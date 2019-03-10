Кучеров установил рекорд Tampa Bay Lightning по очкам за сезон НХЛ

Российского нападающего клуба НХЛ Tampa Bay Lightning Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом говорится на сайте турнира.

В субботу Tampa Bay Lightning на своей арене обыграла Detroit со счетом 3:2. Кучеров сделал дубль и его признали первой звездой встречи. Забросив две шайбы в ворота соперников, Кучеров установил клубный рекорд по числу набранных очков за один регулярный сезон. Россиянин набрал 110 очков в 69 матчах.

Второй звездой дня признали вратаря Vegas Марк-Андре Флери, который в матче с Vancouver (6:2) отразил 29 бросков.

Нападающий Arizona Михаэль Грабнер стал третьей звездой, его дубль помог команде обыграть Los Angeles (4:2).