Кровавый бой: Яне Куницкой сломали нос в поединке с Мэрион Рено, но она победила

Российский боец Яна Куницкая победила американку Мэрион Рено в бою UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма). Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 146 на арене "Intrust Bank Arena" в американском городе Уичито (штат Канзас).

Бой был зрелищным. Соперницы обменивались тяжелыми ударами руками и ногами. В ходе поединка уроженка Мурманска получила травму, у нее сломан нос. Российскую спортсменку прооперируют в понедельник, 11 марта. Куницкая победила Рено решением судей.

За свою профессиональную карьеру 29-летняя россиянка одержала 12 побед и потерпела 4 поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.