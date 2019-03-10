Сборная России побила рекорд по золотым медалям на Универсиаде

Сборная России в седьмой медальный день Универсиады в Красноярске завоевала шесть наград, из которых три - золотые. Таким образом, наши спортсмены побили собственный рекорд.

Именно трех первых мест не хватало россиянам для того, чтобы зафиксировать свой новый рекорд по завоеванным на одной зимней Универсиаде золотым медалям. Предыдущий наилучший результат был достигнут в 2017 году в Алма-Ате - тогда наши спортсмены принесли России 29 наград высшего достоинства.

Суммарно на данный момент в активе сборной России 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовых медалей.

Напомним, российские спортсмены стали досрочными лидерами медального зачета, хотя Универсиада завершится только 12 марта.