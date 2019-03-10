Российский конькобежец Кулижников установил мировой рекорд

Российский спортсмен Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 метров в заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити.

Его результат составил 33,616, что также является новым мировым рекордом.

Так, в зачете Кубка мира на дистанции 500 метров Кулижников занимает первое место, набрав 572 очка. Следом за ним идет японский конькобежец Тацуя Синхама (474 очка), а третьим стал норвежец Ховард Лорентсен (418 очков).

Заключительный в сезоне забег состоится 10 марта.