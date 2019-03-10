Фигуристка Трусова выиграла юниорский Чемпионат мира

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей чемпионата мира среди юниоров, который проходил в хорватском Загребе.

Девушка набрала 222,98 балла по итогам двух программ. Она исполнила три четверных прыжка, упав на четвертом лутце.

В произвольной программе Трусова набрала 150,40 баллов, в короткой - 72,58, также заняв первое место.

Второе место заняла Анна Щербакова. Обе спортсмены являются ученицами тренера Этери Тутберидзе.

Ранее наши спортсменки заняли весь пьедестал на ЮЧМ в парном катании.