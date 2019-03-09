Фанат атаковал капитана команды во время матча в Англии: видео

Конфликт между капитаном футбольной команды и болельщиком произошел во время одного из матча шотландской премьер лиги.

После первого тайма, когда раздался свисток на перерыв, фанат, надеявшийся на победу команды «Хиберниан», ворвался на поле и напал на капитана соперников Джеймса Тавернье, выступающего за «Рейнджерс». Сначала болельщик ударил по мячу, чем разозлил футболиста. После этого последовала драка.

Вскоре на место подоспели сотрудники охранной службы и задержали дебошира. Мужчин арестовали. Теперь его могут навсегда будет отстранть от посещения матчей.

Встреча закончилась со счетом 1:1.