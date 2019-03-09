ЦСКА разгромил «Рубин»

Футболисты московского ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России разгромили казанский «Рубин» на своей арене со счетом 3:0.

На 23-й минуте встречи свой первый гол в составе «красно-синих» забил японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура.

Второй мяч на свой счет записал Федор Чалов. Уже на 83-й минуте после передачи Ивана Облякова с центра поля Чалов вышел один на один с голкипером, технично обыграл его и забил гол.

Контрольную точку поставил уже в компенсированное ко второму тайму время полузащитник армейцев Яка Бийол. После удара он с ходу отправил мяч в сетку ворот - 3:0.

После этой победы ЦСКА с 33 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Рубин», имея в активе 28 баллов, занимает шестое место.