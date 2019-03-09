Александр Логинов завоевал серебро чемпионата мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов стал серебряным призером чемпионата мира по биатлону в спринтерской гонке на десять километров. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Победителем гонки и пятикратным чемпионом мира стал норвежец Йоханнес Бё. Бронзу завоевал француз Кентен Фийон Майе.

Стоит отметить, что для Логинова эта медаль стала первой в личных гонках на мировых первенствах. Он уступил Йоханнесу Бё 13,7 секунды.