Российские лыжники забрали все медали в гонке на этапе КМ в Осло

Российские спортсмены заняли весь пьедестал в гонке на 50 км, выиграв золото, серебро и бронзу соревнований. Первое место у Александра Большунова, который преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты 49,8 секунд. На втором и третьем местах расположились Максим Вылегжанин (отставание на одну секунду) и Андрей Ларьков (+1,6 секунды).

Четвертая позиция - также у российского спортсмена Ильи Семикова (+2 секунды).

Триумф российской команды состоялся на глазах у королевской семьи Норвегии, которая болела, конечно же, за своих лыжников, но они остались далеко позади.

Для серебряного призера Максима Вылегжанина этот старт стал последним: он принял решение закончить свою карьеру после этапа КМ.

Этап Кубка мира в норвежском Осло проходит 9-10 марта.