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Российские лыжники выиграли эстафету на Универсиаде-2019 в Красноярске

Андрей Аркадьев
10:50 09.03.2019
За российскую команду выступали Иван Кириллов, Антон Тимашов, Кирилл Киливнюк и Иван Якимушкин.
© Фото: krsk2019.ru

Мужская команда РФ по лыжным гонкам принесла золото в копилку национальной сборной в эстафете 4 по 7,5 километра на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске.

Лыжники Иван Кириллов, Антон Тимашов, Кирилл Киливнюк и Иван Якимушкин пробежали дистанцию за 1 час 15 минут 22,2 секунды.

Серебро завоевали представители Казахстана, которые отстали от россиян на 1 минуту 26,6 секунды. Третьими пришли к финишу финские лыжники (+1 час 46,9 секунд).

Ранее сообщалась, что женская российская команда также одержала победу в лыжной эстафете 3 по 5 километров.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачете. В копилке отечественных спортсменов 82 медали - 29 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые.

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