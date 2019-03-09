Гордость страны: российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Универсиаде

Российские спортсменки Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова завоевали золотую медаль в лыжной эстафете 3*5 километров на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.

Россиянки преодолели дистанцию за 43 минуты и 1,3 секунды. Серебряную медаль получили японские спортсменки. Они пересекли финишную черту с отставанием в 1 минуту 32,4 секунды. Бронза досталась лыжницам итальянской сборной (+1:55.1).

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачете. В копилке отечественных спортсменов 79 медалей - 28 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые.