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Российский скелетонист Трегубов завоевал серебро на ЧМ

Дарья Михалина
23:35 08.03.2019
Никита Трегубов занял второе место на первенстве в Канаде.
Российский скелетонист Трегубов завоевал серебро на ЧМ
© Фото: Alexander Shemetov, Global Look Press

Российский спортсмен Никита Трегубов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по бобслею и скелетону. Соревнования прошли в канадском городе Уистлер.

Выиграл первенство латвиец Мартинс Дукурс. Его результат составил 3.28,11. По итогам четырех попыток Трегубов уступил победителю 0,51 секунды.

Бронзовую медаль забрал олимпийский чемпион 2018 года Юн Сун Бин из Южной Кореи.

Никита Трегубов – серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года.

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