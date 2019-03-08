Российский скелетонист Трегубов завоевал серебро на ЧМ
Никита Трегубов занял второе место на первенстве в Канаде.
© Фото: Alexander Shemetov, Global Look Press
Российский спортсмен Никита Трегубов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по бобслею и скелетону. Соревнования прошли в канадском городе Уистлер.
Выиграл первенство латвиец Мартинс Дукурс. Его результат составил 3.28,11. По итогам четырех попыток Трегубов уступил победителю 0,51 секунды.
Бронзовую медаль забрал олимпийский чемпион 2018 года Юн Сун Бин из Южной Кореи.
Никита Трегубов – серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года.