СКА сломил «Спартак» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1 и выиграл серию. Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене».

Первые два матча противостояния, которые состоялись в Санкт-Петербурге, сенсационно выиграл «Спартак». В первой встрече хозяева проиграли 2:0, а во второй - московские хоккеисты отыгрались с такого же счета и за пять секунд до конца основного времени вырвали победу - 2:3.

В третьем матче СКА добыл первую победу в серии - 5:2, а в четвертом оказался сильнее в овертайме - 2:3. В пятой игре СКА впервые в серии обыграли «Спартак» на своей площадке - 2:1.

В полуфинале Западной конференции СКА сыграет ярославским «Локомотивом». Первый матч серии состоится 13 марта в Санкт-Петербурге.