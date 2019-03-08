Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады

Зимняя универсиада в Красноярске завершится 12 марта, а сборная России уже оказалась в досрочных лидерах по числу завоеванных медалей. В общем зачете наших спортсменов уже 78 медалей различного достоинства: 27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые медали.

На втором месте за Россией по числу завоеванных медалей следует Южная Корея, но ей уже не удастся опередить нашу команду: сейчас у корейских спортсменов 13 наград.

На Универсиаде остались неразыгранными 27 комплектов наград. Однако в девяти из этих соревнований южнокорейские спортсмены не будут участвовать в борьбе за медали.

Сегодня стало известно, что российская сборная установила рекорд по числу завоеванных медалей на Универсиадах, превзойдя свое собственное достижение на Универсиаде 2017 года. Тогда на соревнованиях в Алма-Ате сборная России привезла домой 71 медаль.