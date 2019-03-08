Президент UFC заявил, что Макгрегор хочет провести бой-реванш с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор хочет провести бой-реванш с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Глава организации также заявил, что Макгрегор не будет драться с Дональдом Серроне, поскольку его никто не утверждал. Его слова приводит издание ESPN.

При этом бывший чемпион UFC в двух весовых категориях нацелен на повторный бой с Нурмагомедовым. Также президент Дана Уайт добавил, что Макгрегор не вернется в октагон в апреле.

Ранее Хабиб Нурмагомедов предложил канадцу Жоржу Сен-Пьеру провести с ним бой в ноябре.

В октябре прошлого года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом. В настоящее время оба спортсмена дисквалифицированы за участие в потасовках после поединка.