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Турецкий футболист, порезавший соперников лезвием, пожизненно дисквалифицирован

Андрей Аркадьев
11:26 08.03.2019
В прошедшие выходные в третьем турецком дивизионе футболист вышел на поле с лезвием и исподтишка резал своих оппонентов.
© Видео: Yeni Şafak Spor © Фото: amedspor.com.tr

Полузащитник турецкого клуба «Амедспор» Мансур Чалар пожизненно дисквалифицирован за нападение на игроков «Сакарьяспора». Об этом сообщается на сайте «Амедспор».

Скандальный инцидент произошел во время матча третьего турецкого дивизиона, где команды сыграли со счетом 1:1. Тогда 33-летний Чалар тайно пронес на стадион лезвие бритвы и сначала порезал футболистов «Сакарьяспора» при рукопожатии, а затем незаметно ранил их во время.

После матча игроки зафиксировали порезы на лице, руках, ногах, спине и выложили фотографии в сетях. «Амедспор» тогда обвинил соперников в клевете. К расследованию инцидента подключились правоохранительные органы.

Федерация футбола Турции оштрафовала Чалар на 25 тысяч турецких лир (4500 долларов США) и наавсегда лишила его выступать в составе футбольных клубов.

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