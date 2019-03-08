Cборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах
Сейчас в активе сборной России есть 73 медали. Сегодня будет разыграно еще пять комплектов - в горнолыжном спорте, сноуборде, фигурном катании и хоккее с мячом.
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Российским спортсменам нет равных на соревнованиях в Красноярске, где 8 марта наша сборная установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах.
Очередное золото в копилку команды принесли лыжники - Александр Терентьев и Христина Мацокина выиграли командный смешанный спринт классическим стилем. Серебряные награды также у россиян.
Сегодня будет разыграно еще пять комплектов медалей, в том числе в горнолыжном спорте, сноуборде, фигурном катании и хоккее с мячом.
Сейчас в активе сборной России есть 73 медали. На предыдущей Универсиаде было на две награды меньше.