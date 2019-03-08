Российские пары вновь заняли весь пьедестал юниорского ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Загребе. После короткой и произвольной программ результат пары составил 188,74 балла.

Серебряную медаль завоевали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, получившие по сумме двух программ 188,17 баллов.

А замкнули тройку Полина Костюкович и Дмитрий Ялин - 181,59 балла.

Таким образом россияне заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар.

Напомним, пары лидировали и после выступлений с короткими программами.

Юниорский чемпионат мира в Хорватии завершится 10 марта.