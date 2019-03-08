Моуринью раскрыл планы на тренерскую деятельность

Знаменитый португальский футбольный наставник Жозе Моуринью рассказал, когда планирует вернуться к работе тренера.

«Надеюсь, что летом я возобновлю свою тренерскую деятельность, приму участие в предсезонной подготовке в июне-июле. Но пока никакой конкретики нет», - сообщил Моуринью в эфире RT.

В последнее время Моуринью часто попадает в поле зрения российской общественности. Так, в феврале футбольный тренер проводил символическое вбрасывание перед матчем хоккейных сборных «Авангард» и СКА в подмосковной Балашихе.

После вбрасывания Моуринью подскользнулся и упал на лед.