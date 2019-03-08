Моуринью раскрыл планы на тренерскую деятельность
Возможно, Моуринью вернется к тренерской работе этим летом.
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Знаменитый португальский футбольный наставник Жозе Моуринью рассказал, когда планирует вернуться к работе тренера.
«Надеюсь, что летом я возобновлю свою тренерскую деятельность, приму участие в предсезонной подготовке в июне-июле. Но пока никакой конкретики нет», - сообщил Моуринью в эфире RT.
В последнее время Моуринью часто попадает в поле зрения российской общественности. Так, в феврале футбольный тренер проводил символическое вбрасывание перед матчем хоккейных сборных «Авангард» и СКА в подмосковной Балашихе.
После вбрасывания Моуринью подскользнулся и упал на лед.