Месси вызван в сборную Аргентины впервые после Чемпионата мира
Футболист попал в заявку на товарищеские матчи против Венесуэлы 22 марта и Марокко 26 марта.
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал имена игроков, который будут участвовать в предстоящих матчах против Венесуэлы и Марокко.
Впервые после чемпионата мира 2018 года, состоявшегося в России, в состав включили нападающего Барселоны Лионеля Месси.
Товарищеский матч против Венесуэлы состоится 22 марта, а Марокко - 26 марта.
За всю свою спортивную карьеру Месси провел в сорной 128 матчей и забил 65 мячей. Так, он является рекордсменом команды по количеству забитых голов.