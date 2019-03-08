Месси вызван в сборную Аргентины впервые после Чемпионата мира

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал имена игроков, который будут участвовать в предстоящих матчах против Венесуэлы и Марокко.

Впервые после чемпионата мира 2018 года, состоявшегося в России, в состав включили нападающего Барселоны Лионеля Месси.

Товарищеский матч против Венесуэлы состоится 22 марта, а Марокко - 26 марта.

За всю свою спортивную карьеру Месси провел в сорной 128 матчей и забил 65 мячей. Так, он является рекордсменом команды по количеству забитых голов.