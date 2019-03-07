«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный клуб «Зенит» проиграл испанскому «Вильярреалу» в матче 1/8 Лиги Европы.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Автором первого гола на 33-й минуте первого тайма стал полузащитник «Вильярреала» Висенте Иборра. Спустя две минуты форвард «Зенита» Сердар Азмун сравнял счет.

Во втором тайме ворота противника на 64-й минуте поразил Херар Морено и вывел свою команду вперед. А на 71-й минуте гол оформил полузащитник гостей Мануэль Морланес.

Ответный матч состоится в Испании на стадионе «Керамика» 14 марта.