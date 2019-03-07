Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на ЧМ
Первое место заняла сборная команда Норвегии.
© Фото: Petter Arvidson, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Нашу страну представляли Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
Золото в заезде завоевали спортсмены из Норвегии, на втором месте команда Германии, замыкают тройку лидеров итальянцы.
По итогу гонки россияне отстали от победителей на одну минуту и 32,4 секунды.
Завтра на турнире пройдет женский спринт, а в субботу - мужская спринтерская гонка. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.