Овечкин угостил борщом жены всю команду Washington Capitals

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин решил побаловать своих одноклубников русским домашним борщом. Блюдо на всю команду приготовила его жена, Анастасия Шубская. А Александр принес его в контейнере на тренировку.

Перед этим Овечкин оценил дома угощение, приготовленное супругой. В официальном аккаунте хоккеиста в Instagram размещен видеоролик, на котором он сидит за столом с большой тарелкой супа после гостевого матча с New York Rangers.

«Как перезаряжается Русская Машина после выездного матча? Большой чашкой борща», - сказано в подписи в ролику.

А после него размещено другое видео, на котором борщ уже находится в металлическом контейнере, откуда его могли разлить себе по тарелкам одноклубники хоккеиста.

Ранее стало известно, что капитан Washington Capitals и форвард сборной России Александр Овечкин установил новый рекорд регулярных матчей NHL. Хоккеист стал первым игроком Лиги, которому удалось забросить не менее 45 шайб в каждом сезоне на протяжении 10 лет.