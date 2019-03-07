СМИ сообщили об отмене боя между Усиком и Поветкиным

СМИ сообщили, что бой между украинским абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и российским супертяжеловесом Александром Поветкиным не состоится.

Встреча двух боксеров была запланирована на 18 мая. Однако в итоге вместо очной встречи на ринге они в этот день проведут промежуточные бои в Чикаго.

Как пишет портал BoxingScene.com, данное решение связано с тем, что промоутерская компания российского спортсмена предпочитает сначала провести для него промежуточный поединок, прежде чем драться с украинцем.

Ранее сопромоутер абсолютного чемпиона мира Александра Усика Эдди Хирн рассказал, что в переговорах о бое с Александром Поветкиным якобы возникли сложности из-за опасений россиянина закончить карьеру в случае его поражения. По словам Хирна, 39-летний Поветкин хочет заработать столько денег, чтобы поединок с Усиком и связанный с ним риск это оправдал.