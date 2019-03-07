Биатлонистка из Словении едва не застрелила судью на ЧМ

Словенская биатлонистка получила предупреждение перед стартом чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Инцидент произошел во время тренировки. Как сообщает издание Expressen, помощник менеджера по стрельбе Томас Оберг предупредил участников чемпионата, что через 20 минут после начала тренировки будет происходить замена мишеней.

Биатлонисты должны были остановить стрельбу до того момента, как будет подан специальный сигнал. Однако спортсменка из Словении, чье имя не сообщается, продолжила стрелять. В этот момент у мишеней находился судья.

Оберг назвал инцидент недопустимым. Он рассказал, что поговорил с девушкой, которая подвергла риску людей, поскольку у нее в руках было смертельное оружие.

В состав женской команды Словении на чемпионате мира вошли Уршка Пойе, Полона Клеменчич, Леа Эйнфальт и Нина Задравец.