Жозе Моуринью сыграл в футбол со своим сыном: видео

Легендарный тренер Жозе Моуринью сыграл в футбол со своим сыном, Жозе Моуринью-младшим.

После игры отец и сын рассказали, что очень любят вместе играть в футбол, но из-за занятости у них не всегда получается это делать. Тренер отметил, что его сын играет хорошо.

«Он играет лучше меня. Конечно, он играет лучше меня», - заявил Моуринью-старший.

Известный футбольный тренер снова присоединяется к команде RT, он будет вести свое шоу «В поле зрения Жозе Моуринью». В программе он будет делиться экспертным мнением о встречах плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019.

Напомним, в декабре прошлого года Моуринью покинул пост главного тренера английского клуба «Манчестер Юнайтед». Он также известен по работе с португальским клубом «Порту», лондонским «Челси», миланским «Интером» и мадридским «Реалом». Моуринью - обладатель 25 крупных трофеев международных и внутренних турниров. Кроме того, он является двукратным победителем Лиги чемпионов.