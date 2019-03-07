Сборная России завоевала больше половины всех разыгранных медалей на Универсиаде

В четвертый соревновательный день Универсиады в Красноярске сборная России завоевала больше половины всех разыгранных медалей. Наши спортсмены добавили в копилку 19 наград разного достоинства.

Золото оказалось на счету биатлонистов, лыжников, сноубордистов, фристайлистов, а также у женской команды по шорт-треку.

Сегодня на турнире разыграют шесть комплектов медалей. К пятому соревновательному дню сборная России - абсолютный лидер в общем зачете. Сейчас у нашей команды 58 наград, из них 18 золотых.

Универсиада в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.