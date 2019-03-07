Российские фигуристы заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в хорватском Загребе.

Пара Полины Костюкович и Дмитрия Ялина стала лидером после короткой программы, получив 68,31 балла. Серебро и бронзу завоевали пары Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова (67,91) и Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (67,02).

Произвольную программу пары продемонстрируют в четверг, седьмого марта. ЮЧМ продлится до десятого марта, пишет ТАСС.