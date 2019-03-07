Проход «Манчестер Юнайтед» в 1/4 плей-офф Лиги чемпионов стал уникальным достижением

Историческое достижение установил «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, пройдя дальше в плей-офф после домашнего поражения со счетом 0:2. До этого ни один клуб не смог отыграться при раскладе, что на своем стадионе пропустил два и более мяча.

Ответный матч английского клуба с французским «ПСЖ» прошел в Париже и закончился со счетом 3:1 в пользу «красных дьяволов».

Таким образом по сумме двух встреч счет стал 3:3, однако благодаря трем мячам, забитым игроками «Юнайтед» в гостях, вперед проходят именно они.