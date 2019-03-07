«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл ПСЖ со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Уже на второй минуте матча нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку после неудачной передачи игрока ПСЖ на вратаря смог обыграть Буффона и отправить мяч в пустые ворота.

Однако через десять минут футболистам французского клуба удалось отыграться благодаря голу Хуана Берната.

Третий мяч во встрече на свой счет вновь записали «красные дьяволы». На 30-й минуте после удара с дальней дистанции Буффон смог поймать мяч, но снаряд неудачно выскользнул из рук итальянца прямо на Лукаку, который тут же воспользовался шансом и вновь поразил пустые ворота.

«Манчестеру» было просто необходимо забить еще один мяч, чтобы выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Однако вплоть до окончания основного времени встречи это у игроков английского клуба никак не получалось. И только на четвертой минуте компенсированного времени после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота ПСЖ, за попадание мяча в руку Кимпембе.

Одиннадцатиметровый реализовал нападающий английского клуба Маркус Рашфорд.

Таким образом по сумме двух встреч счет стал 3:3, однако благодаря трем мячам, забитым игроками «Юнайтед» в гостях, вперед проходят «красные дьяволы».