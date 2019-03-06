Российские биатлонистки заняли весь пьедестал на Универсиаде в Красноярске

Биатлонистки из России заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде в Красноярске. Россиянки не оставили шансов на медали другим участникам забега.

Золотую медаль забрала Екатерина Мошкова, второе место заняла Ирина Казакевич, бронзу завоевала Тамара Воронина. В скором времени состоится мужская спринтерская гонка, где у россиян также хорошие шансы на успех.

Кроме того, сегодня будут разыграны и другие комплекты наград. За медали поборются сноубордисты, шорт-трекисты и лыжники.

Ранее сообщалось, что россияне заслужили золото в спортивном ориентировании, причем на первом месте оказались как мужчины, так и женщины. Мария Вяткина одержала триумф в женском зачете, Сергей Горланов - в мужском. Кроме того, у мужчин серебро заслужил Владислав Киселев.

На данный момент сборная России является абсолютным лидером Универсиады-2019. Спортсмены уже завоевали 42 награды различного достоинства. На втором месте – Южная Корея с пятью медалями.