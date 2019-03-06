Австрийский лыжник арестован из-за допинга

В Инсбруке арестован австрийский лыжник Йоханнес Дюрр - по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом написал скандально известный «допинговый разоблачитель» журналист Хайо Зеппельт.

Ранее Дюрр в интервью немецкому телевидению признался в неоднократном применении запрещенных веществ, и рассказал, что его примеру следуют многие спортсмены.

Откровения Дюрра инициировали масштабную операцию правоохранительных органов Австрии и Германии.

На прошлой неделе во время чемпионата мира по лыжным видам спорта были задержаны девять человек и проведено 16 обысков. В частности, по подозрению в применении допинга были задержаны двое спортсменов из Австрии, двое из Эстонии и один - из Казахстана.

По австрийским законам за допинг предусмотрено уголовное преследование.