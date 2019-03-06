«Реал» разгромно проиграл «Аяксу» и вылетел из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» проиграл голландскому «Аяксу» с разгромным счетом 1:4. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Счет открыл на седьмой минуте Хаким Зиеш после отличной атаки с правого фланга. Второй мяч отправился в сетку ворот «сливочных» чуть больше, чем через десять минут. Его автором стал Давид Нерес, который после передачи в штрафную оторвался от Луки Модрича и точным ударом поразил ворота Тибо Куртуа.

Продолжился разгром «Реала» уже после перерыва. На 62-й минуте Душан Тадич получил передачу на линии чужой штрафной и точно пробил в девятку ворот. Однако судье потребовался видеоповтор, чтобы убедиться, что в начале атаки снаряд не вышел в аут. Но гол в итоге был засчитан.

Отыграть одно очко у королевского клуба получилось благодаря голу Марко Асенсио на 70-й минуте встречи. Полузащитник заколотил мяч с линии штрафной в угол ворот «Аякса».

Но спустя пару минут Лассе Шоне со штрафного вернул своему клубу преимущество в три мяча, отправив снаряд прямо под перекладину.

Первая встреча в Амстердаме закончилась победой «Реала» со счетом 2:1, таким образом, по сумме двух встреч в четвертьфинал Лиги чемпионов проходит «Аякс».