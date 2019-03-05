Зимние победители: сборная России укрепила лидерство на Универсиаде в Красноярске

Российская Федерация упрочила лидерство на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. За сегодняшний день российские спортсмены получили еще восемь наград.

Золотые награды россияне заслужили в спортивном ориентировании, причем на первом месте оказались как мужчины, так и женщины. Мария Вяткина одержала триумф в женском зачете, Сергей Горланов - в мужском. Кроме того, у мужчин серебро заслужил Владислав Киселев.

Несколько бронзовых и серебряных медалей россияне заслужили в сноуборде, шорт-треке и горных лыжах. Наиболее драматично развивались события в параллельном гигантском слаломе. Там на первое место претендовали несколько россиян, в том числе двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов. Однако несколько падений привели к тому, что Логинов боролся лишь за бронзу и уступил ее Дмитрию Сарсембаеву.

По итогам текущего дня соревнований российская сборная безоговорочно лидирует в медальном зачете. В активе спортсменов 39 медалей, одиннадцать из них - золотые.