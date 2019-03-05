Россияне выиграли гонку преследования в спортивном ориентировании на Универсиаде

Сразу две золотые медали и одну серебряную завоевали россияне в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске. Награды высшего достоинства достались в этой дисциплине как женщинам, так и мужчинам, пишет Championat.com.

Среди женщин первое место заняла россиянка Мария Вяткина, ее результат - 31,38 минут. Второе и третье места достались спортсменкам из Финляндии Мирке Маарит Суутари и Лиизе Майе Ненонен.

Среди мужчин в той же дисциплине первым пришел россиянин Сергей Горланов с результатом 34,38 минут. На втором месте - его коллега по команде Владислав Киселев (+1,10).

Россиянка Мария Вяткина также стала серебряным призером в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде.

Напомним, соревнования в Красноярске будут проходить до 12 марта. В них принимают участие около трех тысяч спортсменов из 50 стран.