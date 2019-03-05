На последних секундах игроки «Рязани» устроили массовую драку с «Рубином»

За несколько секунд до окончания серии хоккеисты «Рязани» устроили массовую потасовку с тюменским «Рубином».

При счете 0:2 в третьем матче и аналогичном счете в серии хоккеисты «Рязани» после вбрасываний налетели несколько раз на игроков «Рубина».

В результате команды на двоих заработали 196 минут штрафа: 26 - у «Рубина», 170 - у «Рязани».

В настоящее время Федерация хоккея России проводит разбирательство драки с участием хоккеистов игроков «Рязани» и «Рубина», которая произошла в третьем матче команд в серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Об этом заявил главный арбитр ВХЛ Михаил Карпушин, сообщается на сайте ФХР.

По словам Карпушина, на 6 марта назначено заседание спортивно-дисциплинарного комитета ФХР, куда пригласят представителей обеих команд.

«На нем будут приняты меры в соответствии с регламентом ВХЛ в отношении провинившихся хоккеистов», - заявил он.

Встреча прошла 4 марта в Рязани и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Рубина», который по окончании игры вышел в четвертьфинал плей-офф.