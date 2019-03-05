Футболист умер прямо на поле: видео

Игрок футбольного клуба «Аканда» Герман Цинг умер прямо на поле. Трагический инцидент произошел в ходе матча в рамках чемпионата Габона.

Полузащитник рухнул на газон в разгар встречи с клубом «Миссиле», как сообщил местный спортивный журналист Олувашина Окелей. Для его спасения была вызвана реанимационную бригаду. Футболисту оказали первую помощь и приготовили к транспортировке в больницу, однако медики не успели сохранить ему жизнь.

Цингу стало плохо в первом тайме игры, причем его состояние ухудшилось скачкообразно, за считанные секунды. По предварительной версии, причиной смерти футболиста является сердечный приступ.

К несчастью, у врачей скорой помощи не было при себе дефибриллятора и оборудования для подачи кислорода. Впоследствии специалисты проведут медицинскую экспертизу.