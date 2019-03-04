ЦСКА вышел в полуфинал Западной конференции КХЛ

Хоккейный клуб ЦСКА обыграл в гостях подольский «Витязь» в четвертой матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу московских армейцев.

Предыдущие три матча серии также закончились победой ЦСКА. Таким образом, выиграв серию со счетом 4:0, подопечные Игоря Никитина вышли во второй раунд Кубка Гагарина.

Также сегодня в Челябинске закончилось четырехматчевое противостояние «Автомобилиста» и «Трактора» победой уральского клуба со счетом 4:0 в серии. Последнюю встречу «Автомобилист» завершил со счетом 3:4.

Ранее в четвертьфинал вышел омский «Авангард».