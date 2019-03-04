Емельяненко лишился боя из-за ареста

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко лишился возможности принять участие в турнире RCC 6, который состоится 4 мая в Челябинске. Причиной этому стал арест Емельяненко за езду в нетрезвом виде.

Как сообщил иcполнительный директор организации Николай Клименко, поединок с участием 37-летнего Емельяненко отменен.

«Боя Емельяненко в Челябинске точно не будет, но на проведение турнира это не повлияет. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен», - цитирует его Championat.com.

Ранее стало известно, что Кисловодский суд отправил Александра Емельяненко под административный арест на десять суток. Начало срока исчисляется с 1 марта.

Напомним, российский боец 1 марта был задержан за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения на месте аварии. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции. Позднее он извинился за свое поведение.