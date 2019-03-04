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Биатлонист Поршнев выиграл золото в идивидуальной гонке на Универсиаде-2019

Андрей Аркадьев
11:37 04.03.2019
Россиянин одержал победу с результатом в 52 минуты 16,9 секунд.
Биатлонист Поршнев выиграл золото в идивидуальной гонке на Универсиаде-2019
© Фото: Lubos Pavlicek CTK, Globallookpress

Биатлонист из Саратова Никита Поршнев принес еще одну золотую медаль в копилку российской команды на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

Спортсмен стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. Поршнев преодолел расстояние за 52 минуты 16,9 секунд.

Серебряная медаль досталась другому отечественному биатлонисту Эдуарду Латыпову, отставшего от соперника на 5,5 секунд. Замкнул тройку лидеров представитель Франции Феликс Эмиль Коте-Пюнель.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль. В индивидуальной гонке на 15 километров спортсменка преодолела дистанцию за 46 минут 10,6 секунд.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. В 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние универсиады.

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