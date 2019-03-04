В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников

Скандальный инцидент произошел во время матча третьего турецкого дивизиона между командами «Амедспор» и «Сакарьяспор». Игра завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Игрок «Амедспора» Мансур Чалар решил необычным способом помочь своей команде. Он тайно пронес на стадион лезвие для бритвы, спрятав его в ладони, и во время игры незаметно резал футболистов «Сакарьяспора».

Кроме того, в Интернете опубликовано видео, как Чалар бьет рукой противников. Игроки «Сакарьяспора» даже не сразу сообразили, что произошло, однако после матча выложили в социальных сетях фотографии порезов.

Руководство «Амедспора» вступилось за Чалара и обвинило соперников в клевете.