Спортсменом будет: женщина родила сына на трибуне во время Универсиады в Красноярске

Женщина родила ребенка прямо на трибуне в Красноярске. Событие произошло во время Универсиады, которую в этом году принимает этот российский город.

Как сообщает «Мир», мать увезли со скорой прямо с трибуны. Родившегося мальчика, по данным канала, решили назвать Кириллом.

Торжественное открытие Игр состоялось в Красноярске второго марта. Огонь Универсиады зажгли двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов.

На данный момент сборная России лидирует в медальном зачете состязаний. По итогам первого дня Игр в активе россиян было двенадцать наград, в том числе четыре золотых медали. Сегодня биатлонистка Наталья Гербулова принесла РФ еще одно золото.