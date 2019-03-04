Биатлонистка Гербулова выиграла золото в индивидуальной гонке на Универсиаде
Россиянки заняли весь пьедестал, первые шесть мест принадлежат представительницам нашей страны.
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль на Всемирных студенческих играх в Красноярске. В индивидуальной гонке на 15 километров спортсменка преодолела дистанцию за 46 минут 10,6 секунды.
Серебряную медаль завоевала другая представительница нашей страны Екатерина Мошкова, а ее соотечественница Елена Чиркова замкнула тройку лучших. Россиянки заняли первые шесть мест по итогам гонки. Для сборной РФ это золото стало седьмым на домашней Универсиаде.
В XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет до 12 марта, принимают участие около трех тысяч спортсменов из 50 стран. Они выявляют сильнейшего в 11 видах спорта.