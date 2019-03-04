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Лыжница Алиса Жамбалова выиграла второе золото Универсиады-2019

Андрей Аркадьев
07:18 04.03.2019
На зимней Универсиаде в Красноярске разыгран комплект медалей среди лыжниц в гонке преследования на пять километров. Универсиада продлится до 12 марта.
Лыжница Алиса Жамбалова выиграла второе золото Универсиады-2019
© Фото: Kalle Parkkinen Newspix24, Globallookpress

Российская лыжница Алиса Жамбалова выиграла в гонке преследования на пять километров коньковым стилем. Это уже второе золото 24-летней спортсменки на зимней Универсиаде в Красноярске.

Россиянка преодолела расстояние за 12 минут 42,9 секунд. Серебряную медаль завоевала другая представительница России Екатерина Смирнова, уступив Жамбаловой 0,7 секунд. Бронзу взяла их соотечественница Яна Кирпиченко.

Ранее сообщалось, что сборная России в настоящее время лидирует в медальном зачете XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Наши спортсмены завоевали 12 медалей (четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые).

В соревнованиях, которые пройдут до 12 марта, принимают участие около трех тысяч спортсменов из 50 стран. Они выявляют сильнейшего в 11 видах спорта.

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