Российская прыгунья в высоту Ласицкене завоевала золото чемпионата Европы в помещении

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на чемпионате Европы в прыжках в высоту в Глазго.

Она показала результат 2,01 метра. Второе место заняла украинка Юлия Левченко (1,99), а третьей стала представительница Литвы Айрине Пальшите (1,97).

В России двукратная чемпионка мира в прыжке в высоту и старший лейтенант Ласицкене представляет спортивный клуб ЦСКА. Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) она была признана одним из лучших спортсменов по итогам 2018 года.

В прошлом году девушка выиграла 25 стартов, в числе которых чемпионат мира в помещении в Бирмингеме, чемпионат Европы в Берлине и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Также россиянка трижды стала победительницей «Бриллиантовой лиги».

ВФЛА признала представительницу ЦСКА спортсменкой года в четвертый раз в карьере и второй год подряд.